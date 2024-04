Pai de colombiana morta por homem extraditado do Brasil: 'Ponto final'

Após uma disputa na justiça, a extradição de Saade foi confirmada hoje pelo advogado de defesa da família de Nancy Mestre. Raul Rafael Romero compartilhou no Instagram imagens de Saade no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, onde ele embarcou de volta ao país natal. As imagens são do grupo colombiano Mercado de Contenidos.

O UOL contatou a Polícia Federal e o Ministério da Justiça para confirmar os termos da extradição. A PF, porém, disse não comentar casos de extradição até que o condenado seja recolhido no sistema prisional.

Recebemos essa notícia com alegria, pois após 30 anos de luta incansável do Sr. Martín Mestre, a justiça pelo assassinato covarde que ocorreu na madrugada de 1º de janeiro de 1994 foi alcançada .

Advogado de Martín Mestre, Raul Rafael Romero

Relembre caso

Jaime Saade foi condenado à prisão em 1996. Ele era acusado da morte da namorada Nancy Mariana Mestre, 18, em Barranquilla, na Colômbia.