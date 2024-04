Colombiano que matou namorada será extraditado do Brasil, diz família

Defesa do colombiano foi procurada. O UOL buscou advogados que constam como defensores de Jaime no processo do STF, mas não teve retorno sobre o assunto até o momento. O espaço segue aberto a manifestações e será atualizado tão logo haja posicionamento.

Relembre caso

Jaime Saade foi condenado à prisão em 1996. Ele era acusado da morte da namorada Nancy Mariana Mestre, 18, em Barranquilla, na Colômbia.

Nancy foi ferida na noite de Ano Novo. Ela tinha ido a uma festa com o namorado, mas não voltou para casa. Após procurar pela jovem, o pai foi informado de que ela teria "sofrido um acidente" e teria tentado tirar a própria vida.

Jovem morreu após dias internada. Após investigações, a polícia colombiana descartou a hipótese de suicídio. As autoridades também confirmaram que a vítima foi abusada sexualmente antes de ser assassinada.

Pai da vítima foi responsável pelas buscas. Após perder a filha, Martín Mestre fez um curso de inteligência e começou a buscar o assassino da filha com ajuda das redes sociais. Foi por causa dele que o paradeiro de Jaime foi localizado no Brasil.