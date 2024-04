Piso de cabine de teleférico cai na Turquia e deixa 1 morto e 10 feridos

A causa do acidente ainda é desconhecida. Análises iniciais de investigadores apontam que o choque da cabine com a torre de sustentação pode ter sido causada por rajadas de vento ou pelo movimento dos próprios passageiros.

Mais de 500 socorristas trabalham no atendimento à ocorrência. Os trabalhos de resgate contam com o apoio de caminhões guindaste e equipes acessando as cabines paradas via rapel.

Teleférico leva passageiros ao topo da montanha Tunektepe, a cerca de 618 metros de altura. O trajeto começa da praia de Konyaalti e tem um caminho com solo rochoso e coberto por vegetação.