Senadores aumentam próprio salário em 170% na Argentina; Milei reage

Os senadores da Argentina aprovaram na quinta-feira (18) aumento de 170% no próprio salário e também um bônus de Natal, em meio à crise econômica vivenciada pelo país.

O que aconteceu

Aprovação do aumento ocorreu no final de uma sessão ordinária e durou menos de dois minutos. A partir de maio, o salário bruto de cada um dos 72 senadores passará de 1,9 milhão de pesos argentinos (cerca de R$ 11,5 mil) para 6,7 milhões de pesos (aproximadamente R$ 39 mil). Em contrapartida, o salário mínimo na Argentina é de 180 mil pesos (cerca de R$ 1.072).

Medida teve aval da vice-presidente de Javier Milei, Victoria Villarruel, que também preside o Senado, segundo informações do jornal Clarín. Em seu perfil no X, Villarruel justificou que "não tinha ferramentas para parar a votação" e ressaltou que "como presidente do Senado, não sou senadora, não recebo do Senado e não posso interferir nessas decisões".