Estudantes caem fazendo selfies e morrem em cachoeira na Escócia

Dois indianos universitários foram encontrados mortos em uma cachoeira perto de Blair Atholl, em Perthshire, na Escócia.

O que aconteceu

Jitendranath Karuturi, 26, e Chanhakya Bolisetti, 22 foram encontrados mortos na cachoeira Linn of Tummel. O Consulado Geral da Índia entrou em contato com as famílias dos estudantes e um funcionário consular encontrou-se com o parente de um dos jovens, que mora no Reino Unido, informou o portal indiano Times of India. Ambos cursavam mestrado em ciência e engenharia de dados na Universidade de Dundee.

Os jovens tentavam tirar selfies na última quarta-feira (17), quando teriam se desequilibrado e caído na água, informou a polícia da Escócia. As investigações continuam para descobrir o que aconteceu, "embora pareça não haver circunstâncias suspeitas", segundo as autoridades. As informações são do jornal britânico Daily Mirror.