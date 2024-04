Irã x Israel: como conflito surgiu? Terá guerra nuclear? Quem se beneficia?

Israel nunca tinha sido atacado por um país

Conflitos entre Israel e vizinhos do Oriente Médio se arrastam por décadas, contudo os ataques diretos contra o país sempre foram atribuídos a grupos, e nunca a governos de fato.

O conflito com o sul do Líbano era atribuído ao Hezbollah; com o Iraque, ao Isis, braço da al-Qaeda; com a Palestina, ao Hamas.

Qual a relação entre os países e por que o novo conflito começou?

O Irã historicamente tem uma postura contrária à criação do Estado de Israel. O país se tornou inimigo real do vizinho regional após a Revolução Islâmica de 1979, quando o novo governo do Irã passou a atacar os Estados Unidos e Israel.

No dia 1º de abril, aviões militares de Israel atingiram a embaixada do Irã na Síria. A partir de então, o governo iraniano passou a avisar que faria uma retaliação, que acabou vindo no último sábado.