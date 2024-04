Cientista italiano aposta em 'falso jejum' e dieta leve para chegar aos 130

Aos 16 anos, Longo se mudou para Chicago para morar com parentes e observou que suas tias e seus tios de meia-idade, alimentados com a "dieta de Chicago", repleta de salsichas e bebidas açucaradas, sofriam de diabetes e doenças cardiovasculares — realidade bem diferente da de seus parentes na Calábria.

Ao abandonar a faculdade de música que cursava e a sua banda de rock, o italiano concentrou-se em sua outra paixão: o envelhecimento.

Décadas mais tarde, depois de um doutorado em bioquímica na Universidade da Califórnia, e um pós-doutorado em neurobiologia do envelhecimento na Universidade do Sul da Califórnia, ele retornou à Itália, assumiu uma posição no instituto de câncer em Milão e encontrou inspiração na dieta rica em peixes de Gênova e nos abundantes vegetais da Calábria.

No entanto, Longo também considera a dieta italiana moderna uma fonte de doenças, com suas carnes curadas, lasanhas gordurosas e legumes fritos.

Dieta 'tóxica'

Apesar de a Itália ter uma das populações mais idosas do mundo e, segundo Longo, ser considerada o "nirvana" para pesquisadores do envelhecimento, ele afirma que "quase ninguém segue a dieta mediterrânea" no país atualmente e que muitas crianças italianas estão obesas e inchadas com o consumo do que ele chama de "os cinco P's tóxicos": pizza, macarrão (pasta), proteína, batata (patata) e pão.