TV: Relatório diz que jovem iraniana foi torturada e abusada por militares

Um dos homens enfiou a mãe dentro da calça dela;

Apesar de estar algemada e contida, ela revidou, chutando e xingando;

Militares teriam usado bastão para espancá-la.

A emissora britânica diz ter checado o documento com múltiplas fontes durante meses.

O relatório afirma que Nika foi levada para um centro de detenção, localizado a 35 minutos de carro de Teerã, capital do Irã. O comandante inicialmente concordou em internar Nika, mas teria mudado de ideia.

Naquela época, havia outras 14 detentas na delegacia e minha percepção era que ela poderia agitar as outras. Eu estava preocupado de que ela causasse um motim. Homem em depoimento sobre investigação da morte de Nika

Ao transferi-la para outro local, já dentro da van, Nika começou a xingar e a gritar. Um dos homens da força de segurança amordaçou a boca dela com as meias, mas ela reagiu se debatendo. Após período de calma, um dos homens teria então sentado perto dela e colocado a mão dentro da calça dela.

Nika Shakarami morava em Teerã. Ela saiu para participar de fortes protestos contra o regime iraniano devido à morte de outra jovem, no dia 20 de setembro de 2022. A menina desapareceu no meio do ato. A família a procurou por longos nove dias. Após o período, autoridades iranianas disseram ter encontrado aquilo que parecia com Nika.