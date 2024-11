Rabino desaparecido é encontrado morto nos Emirados Árabes, diz Israel

Interior do veículo tinha sinais de confronto, afirma a publicação. As suspeitas apresentadas atribuem o crime a cidadãos do Uzbequistão recrutados pelo Irã. O grupo teria agredido o rabino e depois fugido para a Turquia.

Israel classifica morte com um "ato antissemita de terror". A declaração emitida pelos agentes do governo afirma que serão tomadas "todas as medidas necessárias" para garantir que os responsáveis pela morte do rabino sejam levados à Justiça.

Presidente de Israel lamenta a morte de Kogan. "Este ataque antissemita é um lembrete da desumanidade dos inimigos do povo judeu", escreveu Isaac Herzog em uma postagem no X, antigo Twitter. "Isso não nos impedirá de continuar a desenvolver comunidades prósperas nos Emirados Árabes Unidos ou em qualquer lugar", diz o texto.

Primeiro-ministro da Israel diz estar em "profundo choque". Benjamin Netanyahu também lamentou a morte e afirmou que o ocorrido vai ampliar as relações com os Emirados Árabes pela estabilidade na região. "Fortaleceremos os laços entre nós diante das tentativas do eixo do mal de prejudicar nossas relações pacíficas", declarou publicado no X.

O assassinato de um cidadão israelita e de um emissário de Chabad é um ataque terrorista antissemita criminoso.

Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro da Israel

Kogan era emissário do movimento Chabad em Abu Dhabi. O rabino, um cidadão israelense-moldávio atuava para o estabelecimento e expansão da vida judaica nos Emirados Árabes Unidos e contribuiu para a fundação do primeiro centro educacional judaico no Golfo. Ele deixa a esposa, Rivky, com quem era casado desde 2022.