Deputada dos EUA exibe foto de Moraes em sessão sobre censura no Brasil

A deputada republicana María Elvira Salazar fez críticas à atuação do ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), durante audiência no Congresso americano que discutia a suposta censura no Brasil.

O que aconteceu

Salazar exibiu foto de Moraes. Ela elencou dois fatos que comprovariam a censura imposta pelo magistrado contra políticos conservadores no Brasil.