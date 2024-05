Português é preso por incentivar massacre em escola de SP que matou jovem

Jovem foi descrito como violento. O suspeito é apontado pela investigação como uma pessoa "com mentalidade violenta e extremista", que "aconselhava" outros criminosos a agirem, a exemplo do ocorrido na escola brasileira.

Outros crimes. Ainda de acordo com a investigação, o jovem português compartilhava conteúdos violentos com apologia ao nazismo, com automutilação de jovens, mutilação e morte de animais, atos que eram filmados e transmitidos no grupo virtual, além de compartilhar e vender conteúdo de pornografia infantojuvenil.

Polícia portuguesa fez buscas e apreensões em endereços ligados ao suspeito. Os agentes estiveram nas cidades de Santa Maria da Feira e Gondomar. Os pais dele eram separados e, por isso, ele se dividia entre os dois endereços.

Justiça de Portugal manteve a prisão do suspeito — no país europeu, a maioridade penal é a partir de 16 anos, ao contrário do Brasil, que é de 18. Ele deve responder pelos crimes de homicídio, lesões corporais, abuso sexual infantojuvenil e incitamento ao ódio e à violência.

Em nota à imprensa portuguesa, a Discord disse ter cooperado com as investigações e que age para coibir esses grupos extremistas. "Temos políticas rigorosas contra atividades ilegais e compartilhamento de conteúdo prejudicial, com tolerância zero para extremismo violento e abuso infantil".

A Polícia Federal informou que as autoridades portuguesas devem compartilhar detalhes para apurações no Brasil. "Em momento oportuno, a polícia portuguesa compartilhará os resultados da investigação com a Polícia Federal, a fim de dar continuidade às apurações no Brasil. A investigação seguirá adiante, com uma das principais linhas de investigação sendo a identificação, em âmbito internacional, de outros envolvidos nos crimes".