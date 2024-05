EUA: Mulher é flagrada morando em placa de loja com computador e cafeteira

Uma mulher em situação de rua, de 34 anos, foi encontrada morando em uma placa de um supermercado na cidade de Midland, Michigan, nos EUA. Ela ocupou o local com computador, impressora e cafeteira, segundo a agência de notícias Associated Press.

O que aconteceu

Ela foi descoberta no dia 23 de abril, após funcionários do supermercado perceberem um cabo de extensão conectado em uma tomada no telhado. "É uma história que faz você coçar a cabeça. Simplesmente alguém vivendo em uma placa", disse o policial Brennon Warren.

Mulher disse à polícia que tinha um emprego em outro lugar, e morava dentro da placa da rede Family Fare há cerca de um ano.