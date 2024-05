Homem que jogou garrafa em Milei em posse é condenado a 3 anos de prisão

A Juíza disse que o ataque pôde ser comprovado com elementos probatórios. Mecarzini teria confessado o fato, ao lado de seu advogado Juan Hermida.

Mercanzini diz ser dependente químico e justifica que estava bêbado no dia do ataque. Ele também teria pedido, no julgamento, por um tratamento de reabilitação. "Quero pedir desculpa ao Presidente e à sua irmã. Eu não queria machucar ninguém, não tinha intenção de fazer isso'', teria dito durante investigação, informou o Infobae.

A garrafa foi atirada enquanto Milei e sua irmã, Karina Milei, estavam em um carro conversível. Eles estavam em direção à Casa Rosada após tomar posse. O objeto passou a poucos centímetros de Milei e atingiu um de seus seguranças.