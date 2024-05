Vídeo mostra tempestade de raios atingindo vulcão em erupção na Guatemala

Vídeo que começou a circular pelas redes sociais nos últimos dias mostra um vulcão sendo atingido por uma tempestade de raios na Guatemala. A cena teria sido gravada por pessoas que acompanhavam a erupção do Volcán de Fuego (Vulcão de Fogo) em abril.

O que aconteceu

Gravação tem 27 segundos de duração. Nela, turistas visitavam a região da Antígua, na Guatemala, para observar o vulcão expelindo cinzas. Na sequência, uma tempestade de raios atinge o pico do monte, arrancando gritos de surpresa dos turistas. Há outras gravações de outros ângulos também.

O vídeo teria sido registrado no dia 28 de abril. A imprensa local noticiou a atividade do vulcão na manhã do dia 30 e a emissão de alerta feita pelo Conred (Coordenadoria para a Redução de Desastres).