Holandesa recebe permissão para eutanásia por problemas psiquiátricos

Zoraya diz que vê sofrimento de familiares, mas não pensa em desistir. "Eu nunca hesitei sobre minha decisão. Já senti culpa — tenho um parceiro, família, amigos e não sou cega perante sua dor. E já me senti assustada. Mas estou absolutamente determinada em seguir com o processo."

Morte assistida deve ocorrer nas próximas semanas. Ter Beek afirmou que quer morrer na casa que divide com seu parceiro. Ela explicou como funcionará o processo: "Eles vão começar me dando um sedativo, e não vão me dar os remédios que param meu coração até eu entrar em coma. Para mim, será como adormecer. Meu parceiro estará lá, mas eu disse a ele que está tudo bem se ele precisar sair da sala antes do momento da morte".

Holanda permite eutanásia desde 2002. A lei holandesa entende que "qualquer ação destinada a acabar com a vida é, em princípio, uma ofensa criminal", mas que a única exceção é quando uma pessoa está passando por um "sofrimento insuportável sem perspectiva de melhora".