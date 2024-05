Pressionado, Putin cogita cessar-fogo na Ucrânia durante Olimpíadas

Putin também negou a intenção de invadir Kharkiv, no Nordeste da Ucrânia. O exército russo avançou para os arredores da cidade nos últimos dias ao ponto de a Ucrânia admitir que precisou recuar. Seu plano seria apenas criar uma "zona tampão" ao redor da região, disse ele, que culpou a Ucrânia pela ofensiva em Kharkiv.

Isso [avanço sobre Kharkiv] também é culpa deles [Ucrânia], porque bombardearam e continuam a bombardear bairros residenciais, incluindo Belgorod [cidade russa na fronteira].

Vladimir Putin

A China prometeu não fornecer armas à Rússia. Pequim, no entanto, tem ajudado Moscou com inteligência via satélite, chips e equipamentos, acusaram os Estados Unidos.

O presidente russo Vladimir Putin e o presidente chinês Xi Jinping se despediram com um abraço no final de visita em Pequim. Imagem: Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via Reuters

A Rússia se tornou o primeiro fornecedor de gás da China e vende petróleo ao país. O desfecho do conflito depende do aprofundamento da relação entre os dois países, dizem analistas internacionais.

Para pressionar Xi Jinping, o governo americano anunciou um aumento das tarifas sobre produtos chineses. Os europeus também lançaram investigações antidumping contra o país aisático. Analistas apontam que o presidente chinês adotou uma estratégia de equilíbrio, tentando se alinhar à Rússia e estabilizar os laços com o Ocidente para retomar o vigor da economia chinesa, em desaceleração.