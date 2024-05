Entenda como funciona a eleição no Irã, que perdeu presidente em acidente

Presidente tem poder limitado. Sempre supervisionado pelo líder supremo, o presidente do Irã tem controle sobre o poder executivo do país, e pode emitir ordens, assinar tratados, apontar ministros e vice-presidentes. Cada mandato presidencial é acompanhado de doze vice-presidentes.

Líder Supremo é o chefe de Estado. Hoje, o cargo é ocupado pelo Aiatolá Ali Khamenei. O líder supremo é eleito por um grupo chamado de "Assembleia dos Peritos", que por sua vez é eleito pela população. Khamenei supervisiona os poderes executivo, legislativo e judiciário, e pode demitir o Presidente quando quiser, se o considerar incompetente.

Líder Supremo tem cargo vitalício, mas pode ser destituído. Caso considere que o Líder Supremo faz um trabalho ruim, a Assembleia dos Peritos pode votar para destituí-lo. O Líder atual, Ali Khamenei, tomou posse em 1989.

Candidatos a presidente devem ser pré-aprovados. O órgão responsável pelo processo é o Conselho dos Guardiões, composto por seis juristas escolhidos pelo Líder Supremo e seis juristas votados pelo Parlamento. Entretanto, esses últimos seis são pré-selecionados pelo chefe do Judiciário, também escolhido pelo Líder Supremo.

Voto é em urna de papel. Após terem suas certidões de nascimento marcadas com o carimbo da eleição do ano, os votantes escrevem o nome e sobrenome do candidato que escolheram em um papel, colocado em uma urna. No topo dela, se lê: "O que importa é o voto do povo", lema da revolução de 1979.

Eleições são periódicas. Os cidadãos iranianos votam para presidente e parlamentares (conhecidos como Majlis) a cada quatro anos, e para a formação da Assembleia dos Peritos a cada oito anos.