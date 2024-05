Ele previu apocalipse 2 vezes e deixou seus fieis endividados e sem emprego

Seguidores contraíram dividas e deixaram empregos

De volta a 2011, após cometer outro "erro de cálculo", Camping teve que encarar a pior crise de sua carreira. Tanto que, no ano seguinte, ele se sentiu obrigado a pedir desculpas publicamente e definiu seu último palpite como algo "incorreto e pecaminoso". "Não sou um gênio. Rezo o tempo todo por mais sabedoria", justificou na ocasião, destacando também que não voltaria a fazer alertas desse tipo.

De acordo com informações do New York Times, alguns de seus seguidores apressaram cerimônias de casamento, estouraram o limite do cartão de crédito, pediram demissão no trabalho, organizaram superfestas de despedida e doaram todos os bens que possuíam.

Ainda segundo o jornal, a polícia registrou ocorrências como a de uma mãe que vivia na Califórnia e, em um ato de desespero, tentou matar as duas filhas, de 11 e 14 anos, e tirar a própria vida em seguida. Na mesma região, um homem que não sabia nadar tentou chegar até Deus em um lago e se afogou.

Com mais de 90 anos, o polêmico pregador sofreu um acidente vascular cerebral (AVC) e precisou ser internado às pressas. Camping até chegou a sobreviver, mas a saúde ficou tão debilitada que ele acabou não resistindo às complicações causadas por uma queda sofrida em casa. O anúncio do falecimento foi feito duas semanas depois, por meio de um dos programas da Family Stations, em 15 de dezembro de 2013.