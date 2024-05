Israel apreende câmera e derruba ao vivo de Gaza, diz agência de notícias

"A Associated Press condena nos termos mais veementes as ações do governo israelense para desligar nossa transmissão ao vivo de longa data que mostrava uma visão de Gaza e apreender equipamentos da AP", disse Lauren Easton, vice-presidente de comunicações corporativas da organização de notícias.

A paralisação não se baseou no conteúdo do feed, mas sim no uso abusivo por parte do governo israelense da nova lei de emissoras estrangeiras do país. Apelamos às autoridades israelenses para devolverem o nosso equipamento e nos permitam restabelecer imediatamente a nossa transmissão ao vivo, para podermos continuar a fornecer este importante jornalismo visual a milhares de meios de comunicação em todo o mundo

Comunicado da Associated Press

A AP diz cumprir as regras de censura militar de Israel. As regras locais proíbem, por exemplo, a transmissão dos movimentos de tropas que "possam colocar os soldados em perigo".

Israel usou nova lei para fechar a Al Jazeera no início de maio. O canal tem sido alvo de críticas há meses por parte do governo de Netanyahu devido à cobertura da guerra em Gaza, embora a disputa entre os dois tenha começado muito antes do conflito. Após o anúncio, a Al Jazeera classificou a decisão do governo israelense como "criminosa" e que recorreria por todas as vias legais disponíveis.