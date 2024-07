Josias: Kamala precisa refinar discurso; maior desafio dela se chama Biden

O maior desafio da campanha de Kamala Harris à presidência dos Estados Unidos será lidar com o legado do governo de Joe Biden, afirmou o colunista Josias de Souza no UOL News desta quarta (24).

Houve uma alteração do quadro nos EUA. Kamala virou um espinho no pé de Trump. Para que ela vire uma estaca no coração do adversário, ela terá que refinar sua estratégia. Até aqui, Trump estava brilhando sozinho no centro do ringue, saltitando sobre a senilidade de Biden. Com a renúncia dele à candidatura, os democratas voltaram a ficar de pé.