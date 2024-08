Clientes que gastaram R$ 5 mi em cruzeiro ficam presos na Irlanda do Norte

Passageiros que pagaram até 900 mil dólares (R$ 5 milhões) para um cruzeiro ao redor do mundo com duração de três anos estão presos há três meses em um porto de Belfast, na Irlanda do Norte.

O que aconteceu

Navio está com problemas mecânicos. O navio Odyssey, da Villa Vie Residencies, está com problemas nos lemes e nas caixas de câmbio, o que atrasou sua partida em três meses. A viagem estava programada para começar em 30 de maio deste ano.

Mulher decidiu viajar com gato. Holly Henessey está esperando para zarpar com seu gato, Captain. Ela diz que, enquanto o navio está atracado em Belfast, os passageiros podem passar o dia todo no navio, mas devem desembarcar à noite. "Podemos fazer todas as nossas refeições e eles ainda oferecem filmes e trívias. É como estar viajando, exceto que estamos no cais", contou à BBC.