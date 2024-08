Homem quebra guichê de companhia aérea com martelo após ser barrado de voo

Um homem usou um martelo para quebrar computadores do guichê de uma companhia aérea após ser impedido de embarcar no Aeroporto Internacional Arturo Merino Benítez, no Chile.

O que aconteceu

O homem, identificado como Emmanuel Bony, se irritou após ser barrado no check-in da American Airlines. Um vídeo mostra ele pulando o balcão e quebrando telas e computadores com um martelo que tirou da própria mala, na terça-feira (27).

À polícia, ele disse que foi enganado. Bony relatou que comprou a passagem pela internet, mas que descobriu no aeroporto que não tinha nenhuma reserva. "Ele indicou que comprou uma passagem para Miami porque estava retornado ao seu país de origem, que é o Haiti, mas que esse voo nunca foi reservado", explicou o tenente Manuel Narváez, segundo o site La Tercera. "A partir daí ele tem seu minuto de fúria".