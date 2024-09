EUA já registraram 18 tiroteios em escolas em 2024; dez pessoas morreram

Ataque em Iowa, o segundo mais fatal de 2024, causou a morte de um menino de 11 anos, do diretor da escola e do atirador. Um adolescente de 17 anos que estudava na Perry High School atacou a própria escola em 4 de janeiro, o primeiro dia de aula após as férias. Os tiros atingiram um estudante da sexta série, que morreu na hora, o diretor do colégio, que morreu dias depois, e outras seis pessoas, que ficaram feridas. As autoridades encontraram o corpo do adolescente com um ferimento de bala "aparentemente autoinfligido".

Texas registrou 27,7% do total de tiroteios em escolas deste ano nos EUA. As cinco ocorrências aconteceram em janeiro, fevereiro e abril, e deixaram quatro feridos e um morto. Na cidade de Mesquite, policiais dispararam contra um estudante que foi armado à escola e estava ameaçando atirar em si e nos outros. Em Dallas, um aluno realizou um ataque em uma sala de aula tendo um colega específico como alvo. Já em Arlington, um estudante de 17 anos disparou ao menos cinco vezes em um aluno de 18 anos, que foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Quatro ataques aconteceram nos estacionamentos das escolas, resultando em seis feridos e um morto. Em junho, um estudante de 17 anos foi baleado enquanto tentava separar uma briga entre o atirador e outro indivíduo. O rapaz foi levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Em Austin, no Texas, um aluno atropelou e atirou em um colega no estacionamento da John B. Connally High School. Em Odessa, também no Texas, uma estudante de 15 anos levou um tiro no pé em meio a uma confusão entre estudantes. Já em Atlanta, na Georgia, quatro adolescentes foram atingidos por tiros que vieram de um "veículo desconhecido".