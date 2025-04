'Papa ditador': por que Francisco foi atacado com acusações de heresia?

Nesse ínterim, Francisco se indignou com a quantidade de pessoas em situação de rua no Vaticano, enquanto as igrejas ostentavam outro em suas estruturas. Foi assim que instalou chuveiros e organizou doação de roupas e sacos de dormir para quem vivia nas ruas da cidade, além de receber pelo menos 200 delas para um jantar. Para a oposição, os atos foram considerados afrontosos.

"Quem sou eu para julgar os homossexuais?", disse Jorge Mario, em uma de suas falas brandas sobre a homossexualidade, após apenas quatro meses no trono de São Pedro. O ato foi comemorado por muitos fora do Vaticano, mas para o núcleo conservador foi inadmissível e mais um ponto chave para as discussões sobre heresia, embora o pontífice tenha dito que a igreja só reconhece o casamento a partir do matrimônio entre homem e mulher, e que casais diversos seriam apenas abençoados.

Nomeação do arcebispo José Tolentino de Mendonça por Francisco foi desaprovada. O motivo: seu posicionamento a favor do aborto como um direito das mulheres. A carta de 2019 diz que, ao nomear pessoas como ele, o papa "comunica a mensagem de que as crenças e ações dessas pessoas [como o arcebispo] são legítimas e merecedoras de elogios".

Juntas, todas essas posições equivalem a uma rejeição total do ensino católico sobre o casamento e a atividade sexual, o ensino católico sobre a natureza da lei moral e o ensino católico sobre a graça e a justificação Teólogos em carta de oposição publicada em 30 de abril de 2019

Proximidade com o islamismo causou mais estranhamentos. Os signatários da carta também consideraram "herética" a aproximação da igreja com outras religiões, principalmente após o pontífice assinar um comunicado conjunto com o Grande Imã de Al Azhar —autoridade máxima no mundo muçulmano sunita— que dizia que o pluralismo e a diversidade de religiões eram um "desejo de Deus".

Argentino foi acusado de proteger religiosos denunciados por abuso sexual. No texto da carta estão nomes de cardeais, bispos e padres envolvidos em escândalos de pedofilia.