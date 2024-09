Pepita rara de 3 kg foi peso de porta por décadas - mas vale R$ 6,2 milhões

O parente da idosa que achou a pepita vendeu a relíquia ao Estado romeno, que o classificou como "tesouro nacional" e entregou sua tutela ao Museu do Âmbar que é parte do complexo de Buzau. No entanto, a peça acabou temporariamente enviada ao Museu de História de Cracóvia, na Polônia, para o processo de autenticação.

Os estudiosos em âmbar da Polônia não só confirmaram que a pepita era mesmo de âmbar, como estimaram que ela poderia ter entre 38,5 milhões e 70 milhões de anos — caso ela se encaixe neste extremo, teria sido formada ainda na Era Mesozoica e dividido a Terra com os dinossauros.

"Esta descoberta tem grande significado tanto no nível científico quanto para o museu", disse o diretor ao El País. Apesar da etiqueta de milhões colocada na pepita, ele acredita que o valor seja incalculável. O Leste Europeu, região em que a Romênia está localizada, é uma das áreas com maiores depósitos de âmbar no planeta, mas uma pepita desta magnitude é rara em nível mundial.

Ainda de acordo com informações do El País e do Museu do Âmbar de Buzau, o condado possui reservas naturais das pepitas com diversos registros de achados de valor material e científico graças à qualidade, às colorações e ao que pode ser visto dentro de alguns dos fósseis, como aranhas, besouros, mosquitos, crustáceos, répteis, penas de pássaros e pelagem de animais que viveram há milhões de anos, entre outros.