Quem é autointitulado 'ditador mais legal do mundo' que Marçal quer visitar

Bukele ganhou fama internacional com suas duras políticas contra o crime. Desde que assumiu a presidência em 2019, ele adotou medidas severas contra as gangues que aterrorizam El Salvador há décadas, como a MS-13 e Barrio 18. Em março de 2022, após um pico de homicídios, ele declarou estado de emergência.

Mais de 70 mil pessoas foram presas em uma massiva operação de segurança. Segundo a BBC News, essa medida visava "retomar o controle das ruas", e resultou numa drástica redução da violência. O presidente foi amplamente elogiado por seus apoiadores por conseguir reduzir os índices de criminalidade em um curto período.

Entretanto, as políticas do presidente levantaram sérias preocupações sobre direitos humanos. Organizações como a Human Rights Watch alertaram sobre abusos cometidos durante as operações. Eles apontam detenções arbitrárias, maus-tratos em prisões superlotadas e uma crescente militarização da segurança pública.

Em maio de 2021, Bukele demitiu juízes da Suprema Corte e o Procurador-Geral logo após conquistar a maioria na Assembleia Legislativa. Segundo a Al Jazeera, esse movimento foi considerado um ataque à independência do judiciário e uma tentativa de concentração de poder.

Bukele concorreu à reeleição como presidente em fevereiro - e venceu - , apesar de proibições constitucionais. Embora a constituição de El Salvador proíba a reeleição, a Suprema Corte, reformada por ele, decidiu a seu favor, permitindo-lhe concorrer novamente. Essa decisão causou alarme entre a comunidade internacional, que teme que o presidente salvadorenho esteja levando o país em direção ao autoritarismo.

A reeleição de Nayib Bukele, presidente de El Salvador, pode abrir um precedente para que ele seja formalmente chamado de ditador. A opinião é da historiadora e jornalista Sylvia Colombo, que escreveu sobre o assunto um mês antes das eleições em El Salvador, em sua coluna na Folha. "Há uma resistência da comunidade internacional de chamá-lo "ditador", mesmo que ele impeça pessoas de saírem de suas casas sem o devido processo legal, cerque cidades por dias à procura de "delinquentes", e tenha prendido cerca de 2% da população do país na tentativa de acabar com as "maras" (gangues)", escreveu.