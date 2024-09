Fuga em massa congestiona estradas no Líbano após ataque de Israel

Primeiro-ministro libanês diz que Israel executa um "plano de destruição" contra o país. "A agressão persistente de Israel contra o Líbano é uma guerra de extermínio em todos os aspectos, um plano de destruição que pretende pulverizar os vilarejos e cidades libaneses", afirmou Najib Mikati. No comunicado, ele também pede à ONU e aos "países influentes" para "dissuadir a agressão".

No fim de semana, Israel e Hezbollah trocaram agressões. Pelo menos 45 pessoas foram mortas no Líbano após um ataque israelense. Em resposta, o Hezbollah disparou um míssil que atingiu uma área residencial na cidade israelense de Kiryat Bialik.

Ordem de evacuação

No sul, moradores receberam ligações ordenando que ficassem a mil metros de qualquer posto do Hezbollah, contou um repórter da Reuters que recebeu a chamada. Mais cedo, um porta-voz do Exército israelense, Avichay Adraee, disse que os ataques aéreos contra casas no Líbano, nas quais o "Hezbollah escondia armas", eram iminentes.

Ligações foram "guerra psicológica" para causar estragos e caos, dizem libaneses. O chefe da operadora Ogero, Imad Kreidieh, disse que o Líbano recebeu mais de 80 mil tentativas de ligações que seriam de Israel com a mensagem de evacuação.

O que dizem as autoridades