Bombardeios israelenses deixam 12 mortos e 43 feridos na Faixa de Gaza

Outras possíveis vítimas ainda estariam sob escombros. De acordo com o órgão, as equipes de ambulância e Defesa Civil não conseguiram chegar nesses locais para fazer os atendimentos.

O relatório palestino diz que agora o número de mortos subiu para 41.467 e de feridos, 95.921. O levantamento é desde o início da guerra entre Israel e Hamas, no dia 7 de outubro de 2023, e não diferencia civis e militares.

Mais de 500 mortos no Líbano

Desde a segunda-feira (23), as forças israelenses lançam um grande ataque contra alvos do Hezbollah no Líbano. O movimento islâmico é aliado do Hamas e também dispara foguetes contra o território israelense.

O Ministério da Saúde do Líbano informou que pelo menos 558 pessoas morreram e outras 1.835 ficaram feridas. Entre os mortos estão 50 crianças, 94 mulheres e dois médicos, diz o comunicado do órgão.

Casas destruídas e escolas fechadas. O ataque israelense causou danos na infraestrutura civil. Aulas foram suspensas por dois dias nas áreas atingidas e há relatos de casas atingidas por mísseis em várias cidades.