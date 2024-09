Israel lança novo ataque contra o Líbano; voos são cancelados em Beirute

Voos foram cancelados no Aeroporto Internacional Rafic Hariri, em Beirute. Pelo menos 40 voos com destino ou saída de Beirute foram cancelados na manhã de hoje. Algumas companhias, como a Qatar Airways e Lufthansa, decidiram suspender todos os seus voos para o Líbano, mas as autoridades libanesas decidiram manter a operação aérea.

Pelo menos 558 pessoas morreram e 1.835 ficaram feridas nos bombardeios, informou o governo libanês. Os ataques desta semana são os mais mortais no Líbano desde a guerra civil, entre 1975 e 1990.

"A grande maioria dos mortos, senão todos, eram pessoas desarmadas que estavam em suas casas", disse o ministro libanês da Saúde, Firass Abiad. Dezenas de milhares de pessoas fugiram de suas casas desde o início dos bombardeios.

Estratégia de Israel é demonstrar força militar para mudar a posição declarada do Hezbollah de que continuará atacando Israel enquanto não houver um cessar-fogo em Gaza. Outro objetivo do governo é retomar o controle do norte do país, de onde milhares de israelenses fugiram desde que o Hezbollah passou a disparar mísseis contra Israel, em 8 de outubro.