Robocop, é você? Tropa de elite dos EUA aciona robô para imobilizar bandido

Com Delarosa ainda armado e se recusando a se render, um robô recebeu o comando para lançar gás lacrimogêneo no interior do quarto. O suspeito tentou cobrir o robô com um lençol e até atirou contra ele, mas sua reação não surtiu o efeito esperado, informou o jornal Metro.

O robô atropelou Delarosa e o manteve no chão. Após ser exposto ao gás, o homem tentou escapar, mas o robô passou por cima dele e o impediu de se mover. Imagens gravadas por câmeras de monitoramento mostram o robô imobilizando o homem até a chegada dos policiais.