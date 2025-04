Soja dos EUA pede pausa em tarifas com China e já fala em falências

Comprando anualmente mais de US$ 15 bilhões da soja, a China é o maior mercado para os exportadores dos EUA. O produto ainda é um verdadeiro pilar da economia agrícola norte-americana, movimentando US$ 125 bilhões, representando 0,6% do PIB americano. São cerca de 500 mil produtores que, agora, vivem a incerteza diante da disputa com Pequim.

"A escalada contínua das tarifas com a China é preocupante para os produtores de soja, pois a China é um mercado de exportação essencial para a soja dos EUA", disse a Associação Americana da Soja.

Caleb Ragland, presidente da entidade e produtor do Kentucky, disse que a retaliação da China "é uma pílula difícil de engolir". "Corremos o risco de sofrer impactos imediatos nesta safra, juntamente com os impactos que uma guerra comercial prolongada com a China causará em nosso setor mais uma vez", disse.

"As interrupções de curto prazo são dolorosas, mas as repercussões de longo prazo em nossa reputação, nossa confiabilidade como fornecedor e a estabilidade dessas relações comerciais são difíceis de expressar em palavras", alertou.

"Pedimos ao governo e à China que também façam uma pausa entre si e busquem um acordo comercial que trate das preocupações comerciais dos EUA de forma construtiva e, ao mesmo tempo, preserve os mercados dos quais dependemos", disse Ragland. "Se essa guerra for mantida, vamos ter um número significativo de fazendeiros indo à falência."

Para analistas americanos, a soja do país já perdeu a concorrência para o Brasil. Segundo a consultoria Terrain, houve uma redução da demanda chinesa pelo produto dos EUA. As importações em 2024/25 caíram 3% e, ainda com base no levantamento, será difícil reverter essa tendência.