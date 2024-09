Furacão Helene deixa mortos na Flórida e na Geórgia, mas perde força

Pelo menos 33 pessoas morreram durante a passagem do furacão Helene na Flórida e na Geórgia, na costa sudeste dos Estados Unidos.

O que aconteceu

Furacão tocou o solo da Flórida na quinta (26) como uma tempestade de categoria 4 (em uma escala que vai até 5). Autoridades alertaram 40 milhões de moradores da Flórida, Geórgia e Alabama sobre a tempestade "com risco de vida".

Ao menos 11 pessoas morreram no estado da Geórgia, segundo informações divulgadas pelo governo do estado. Na Flórida, sete pessoas morreram, conforme divulgado pelas autoridades locais. Uma pessoa morreu no estado da Carolina do Norte e outras 14, na Carolina do Sul.