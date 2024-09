Mulher é detida na frente das filhas na Disney por não pagar ingressos

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que uma mulher é detida na frente das filhas, na Disney da Califórnia (EUA), acusada de não pagar os ingressos das crianças.

O que aconteceu

Mulher teria se recusado a pagar entradas das filhas, e se recusado a mostrar a identidade para agentes de segurança do parque. As informações são da Fox News e da emissora local KTLA. A Disney afirmou que ela não cooperou com as equipes de segurança. O caso aconteceu na terça-feira (24).

Esta não seria a primeira vez que a mãe das meninas tentou burlar a segurança do parque, segundo a polícia. Relatos dão conta de que ela tentou burlar a regra ao menos quatro vezes nos últimos dois meses.