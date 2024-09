Líderes do Oriente Médio condenam morte de Nasrallah; EUA comemoram

Já o líder supremo do Irã destacou a trajetória do "mártir" e disse que os golpes do Hezbollah devem ser ainda mais fortes. Em uma série de publicações na rede X, o aiatolá Ali Khamenei afirmou que "as bênçãos das décadas de planejamento da jihad de Sayyid Hassan Nasrallah nunca serão perdidas."

Os Houthis, do Iemên, decretaram luto por Nasrallah — assim como o Hamas. Ambos grupos radicais são apoiados pelo Irã. "Reafirmamos nossa absoluta solidariedade com os irmãos do Hezbollah e da Resistência Islâmica no Líbano", escreveu o Hamas.

O primeiro-ministro do Iraque acusou Israel de querer expandir o conflito pela região. Mohammed Shia al-Sudani publicou homenagens a Nasrralah. "As grandes causas, incluindo a justa causa palestina e o contínuo confronto do Líbano com as agressões sionistas, afirmam que, no final, é o povo que prevalecerá em sua terra, o berço de sua história e seu patrimônio", diz o comunicado.

Mahmoud Abbas, da Autoridade Palestina, estendeu suas "condolências" ao povo libanês. "O Presidente estendeu suas sinceras condolências ao governo libanês e ao povo irmão do Líbano pelas mortes de civis resultantes da agressão israelense em curso."

O presidente da Turquia não citou Nasrallah, mas destacou os mais de mil civis mortos no Líbano. "Ninguém com consciência pode aceitar, desculpar ou justificar tal massacre", escreveu Recep Tayyip Erdo?an em um longo comunicado no X. "O governo israelense está se tornando cada vez mais inconsequente à medida que é mimado pelas potências que fornecem armas e munição para seus massacres", completou.

Outras autoridades ocidentais, incluindo o presidente Lula (PT), ainda não se manifestaram sobre o ataque. O governo brasileiro havia se posicionado, nos dias anteriores, de forma a condenar os ataques em Beirute, capital do Líbano, que matou centenas de civis, incluindo brasileiros.