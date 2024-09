Israel diz ter matado líder do Hamas no sul da Síria em bombardeio

O Exército de Israel anunciou na sexta-feira (27) ter matado o líder do Hamas no sul da Síria, Ahmad Muhammad Fahd, em um bombardeio. O grupo extremista, porém, não confirmou a informação.

O que aconteceu

Fahd foi morto 'enquanto planejava um ataque terrorista'. O Exército de Israel ainda disse continuar trabalhando para "eliminar os terroristas do Hamas" onde quer que estejam. Os detalhes do bombardeio são atribuídos ao serviço de inteligência israelense.

Israel já havia anunciado a morte de líder do Hezbollah. Sayyed Hassan Nasrallah teria sido atingido durante os bombardeios de ontem no sul de Beirute, no Líbano, ainda de acordo com o Exército israelense. O movimento libanês não se pronunciou oficialmente.