Queijo mais antigo do mundo é achado com múmias da Idade do Bronze na China

Elas pertencem a uma população geneticamente isolada da Idade do Bronze. Estudos recentes revelam que as múmias são descendentes de uma população indígena da região, com origens genéticas únicas, sem mistura significativa com outros grupos contemporâneos, como explica um artigo científico publicado pela Universidade de Seul, na Coreia do Sul.

Apesar do isolamento genético, as múmias exibem uma cultura cosmopolita. Arqueólogos descobriram que essa população, embora isolada geneticamente, tinha contato cultural com outras civilizações, adotando práticas alimentares, como o consumo de laticínios e grãos vindos de regiões distantes.