Cinco pessoas morrem após avião bater em árvore e cair nos EUA

Um avião com cinco pessoas a bordo caiu e pegou fogo após atingir uma árvore durante tentativa de pouso em aeroporto na Carolina do Norte (EUA).

O que aconteceu

A colisão ocorreu durante uma segunda tentativa de pouso no aeroporto. A aeronave monomotor Cirrus SR22, tentava alcançar a pista, que fica próxima ao Wright Brothers National Memorial, pela segunda vez, quando colidiu com uma árvore. A aeronave caiu, se incendiou e os cinco ocupantes, entre eles quatro adultos e uma criança, morreram. As informações são do Conselho Nacional de Segurança nos Transportes (NTSB, na sigla em inglês).

O acidente ocorreu durante voo com múltiplos trechos. O avião havia decolado neste sábado (28) do Aeroporto Regional do Condado de Dare, a menos de 10 milhas (16,09 quilômetros) do local do acidente, antes de tentar pousar no Aeroporto First Flight, por volta das 18h. O aeroporto não conta com uma torre de controle, então não há monitoramento dos pousos e decolagens.