Novo líder do Hezbollah será escolhido o quanto antes, diz vice do grupo

Vice enfatizou que continuarão a lutar contra Israel. ''Venceremos como vencemos na libertação de 2006 diante do inimigo israelense", acrescentou. Explicou ainda que o exército israelense não conseguiu atingir as capacidades militares do grupo.

Qassem também pediu paciência aos apoiadores. Ele relatou que os membros estavam lidando com a perda e nomeando substitutos.

Quem era o líder morto

O clérigo muçulmano Hassan Nasrallah, 64, liderava o Hezbollah desde 1992. Ele possuía laços estreitos com o Irã, país majoritariamente xiita. Com o apoio do Irã, Nasrallah organizou um grupo para lutar contra a ocupação israelense do Líbano em 1982, durante a guerra civil. O grupo evoluiu para o Hezbollah.

Nasrallah nasceu em 1960 em um dos bairros pobres no leste de Beirute. Aos 15 anos, ele se tornou membro de um grupo político-militar xiita libanês, conhecido como Movimento Amal, fundado pelo clérigo iraniano Musa al-Sadr.

Em 1975, durante a guerra civil no Líbano, a família Nasrallah deixou Beirute. Eles foram morar em outra cidade libanesa, em uma vila perto da cidade de Tiro. Aos 16 anos, ele se mudou para Najaf, no Iraque, para estudar em um seminário xiita. Ele fazia parte de uma geração de jovens xiitas libaneses cuja perspectiva política foi moldada pela Revolução Islâmica de 1979 no Irã.