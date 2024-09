Israel lança primeiro ataque contra o centro de Beirute, capital do Líbano

Israel atacou o centro de Beirute, capital do Líbano, pela primeira vez desde o início dos confrontos mais diretos com o Hezbollah.

O que aconteceu

Ataque atingiu um prédio na cidade de Kola na madrugada de hoje. Não foi divulgado o número oficial de mortos ou feridos. É a primeira vez que a capital libanesa é bombardeada.

Grupo diz que ataque matou três de seus líderes. A FPLP (Frente Popular para a Libertação da Palestina) confirmou a morte de Muhammad Abdel Aal, membro do gabinete político e chefe do departamento de segurança militar; Imad Odeh, membro do departamento militar da FPLP e comandante militar no Líbano; e Abdul Rahman Abdel Aal.