O curioso 'pássaro-dragão', que tem fama de chupa-cabra e primo 'satânico'

Afinal, que pássaro é este?

Este é o Noitibó-orelhudo (Lyncornis macrotis), um pássaro que pertence à familia Caprimulgidae. Ela é composta por espécies de asas longas, pernas e bicos curtos. Espalhados por quase todo o globo, com exceção da Antártida, eles se dividem em dois subtipos: os bacuraus, comuns na América do Sul, e os noitibós populares nos EUA, na Ásia e na Europa.

A primeira vez que ele foi descrito formalmente em um livro foi pelo zoólogo irlandês Nicholas Aylward Vigors, em 1831. Ele então o chamou de Caprimulgus macrotis, nome que só foi trocado em 2010, depois de um estudo genético que reclassificou seu gênero.

Imagem: Reprodução/Reddit

Fama de chupa-cabra era sucesso nos EUA do século 19. De acordo com o livro U.S.: An Index to The United States of America - Historical, Geographical and Political", publicado por Malcolm Townsend em 1890, a origem em latim do nome "caprimulgus" significaria "chupa-cabras", já que os noitibós tinham fama de sugar o leite de cabras e vacas e eram tidos por isso como uma espécie de morcego amaldiçoado, que traria maus presságios às populações rurais.