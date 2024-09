Qual é o papel e a influência do Hezbollah no Líbano?

Contenção e monitoramento da fronteira trouxe prestígio ao grupo entre os libaneses. "Mesmo com o fim da guerra civil, quando o Exército libanês ainda não havia se organizado, o Hezbollah ficou responsável pelo monitoramento e contenção das invasões israelenses no sul do Líbano. Esse é um papel exercido que durante algum tempo teve o suporte da sociedade civil libanesa", diz o professor.

O braço militar do Hezbollah é considerado uma organização terrorista por muitos países ocidentais. Entre eles, os EUA, a União Europeia, o Reino Unido e o Canadá. Para o professor Murilo Meihy, a classificação é usada de forma política. "O termo 'terrorista' para uma determinada entidade muitas vezes está relacionada a posição geopolítica que essa entidade executa em uma determinada área de influência. Então, em razão do alinhamento do Hezbollah com alguns Estados nacionais no Oriente Médio que são considerados rivais dos interesses das potências ocidentais, como é o caso do Irã e da Síria, por exemplo, em muitos casos ele vai ser chamado de terrorista", explica.

Além de ser um grupo paramilitar, o Hezbollah também é um partido político. O grupo participa de eleições nacionais desde 1992. Atualmente, é uma das grandes forças políticas do país. O movimento xiita tem cadeiras no parlamento, elege deputados e em determinados governos também assume pastas ministeriais. "O Hezbollah joga o jogo político eleitoral dentro do Líbano", comenta Murilo Meihy.

A república parlamentar do Líbano se organiza em torno de um sistema político confessional. Isso quer dizer que o poder público é distribuído entre diferentes comunidades religiosas. Embora 18 delas sejam reconhecidas no país, apenas três monopolizam posições-chave. A presidência fica com cristãos maronitas, o primeiro-ministro é tradicionalmente um muçulmano sunita e a presidência da Câmara dos Deputados é reservada a um muçulmano xiita.

Apoio do Irã