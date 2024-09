Taxa de cancelamentos da Netflix dispara após CEO anunciar apoio a Kamala

O número de assinaturas da Netflix canceladas disparou em julho deste ano nos Estados Unidos após Reed Hastings, presidente e cofundador do streaming, anunciar apoio financeiro à campanha de Kamala Harris para as eleições americanas, que ocorrem em novembro, segundo a agência de notícias Bloomberg.

O que aconteceu

Hastings doou US$ 7 milhões (ou R$ 38 milhões) para democrata. O magnata anunciou o valor da doação em entrevista ao site de notícias The Information, no dia 24 de julho, um dia após declarar apoio publicamente a Kamala Harris em post nas redes sociais. "Parabéns a Kamala. Agora é hora de vencer."

Taxa de cancelamentos quase triplicou nos EUA após seu apoio. Segundo a Bloomberg, baseando-se em pesquisa feita pela empresa de consultoria Antenna, os clientes nos EUA cancelaram a Netflix em uma taxa maior em julho: 2,8% — maior do que a média em qualquer mês desde fevereiro.