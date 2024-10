'Ficamos no bunker, uma sirene atrás da outra', diz brasileiro em Israel

O que a gente vê é um desgaste na sociedade por conta da guerra em Gaza. A maioria da população já era a favor de um cessar-fogo. Com o conflito no Líbano, a situação é diferente: no dia 8 de outubro, o Hezbollah quebra o cessar-fogo, ele ataca Israel em apoio ao Hamas. Durante todo esse período, toda a população que vive na fronteira norte foi obrigada a deixar suas casas, e temos cerca de 60 mil pessoas refugiadas dentro de Israel. A população israelense, como um todo, dá [mais] apoio à guerra no Líbano do que em relação a Gaza.

'Mesmo com ataques, me sinto seguro em Israel'

As medidas de alerta à população de Israel também trazem uma sensação de relativa tranquilidade, afirmou o guia turístico brasileiro Ilan Ejzykowicz, que mora em Tel Aviv, durante o UOL News.

Ejzykowicz contou que estava com um grupo de cerca de 50 pessoas quando todos os celulares, mesmo os sem internet, receberam alerta avisando dos ataques dos iranianos. Eles se abrigaram em uma livraria.