Irã: Ataque a Israel é resposta a mortes de líderes do Hamas e Hezbollah

Em resposta ao martírio do Mártir Haniyeh, Seyed Hassan Nasrallah e Mártir Nilfroshan, atacamos o coração dos territórios ocupados. Se o regime sionista reagir às operações do Irã, enfrentará ataques esmagadores.

Guarda Revolucionária Islâmica do Irã

Com a ajuda de Deus, os golpes da frente rebelde se tornarão mais fortes e mais dolorosos sobre o corpo desgastado e apodrecido do regime sionista.

Ali Khamenei, líder supremo do Irã, no X

Hamas elogiou ataques de mísseis iranianos em vingança pelas mortes de líderes militantes. "Parabenizamos o lançamento heroico de foguetes realizado pelo Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã, em grandes áreas de nossos territórios ocupados, em resposta aos crimes contínuos da ocupação contra os povos da região e em retaliação pelo sangue dos mártires heroicos de nossa nação", disse a declaração do grupo extremista que controla o território palestino de Gaza, conforme relatado pela Reuters.

1.out.2024 - Pessoa se esconde atrás de carro enquanto Tel Aviv é atacada Imagem: Jack GUEZ / AFP

Israel diz que perto de 200 mísseis foram disparados. Fontes israelenses confirmaram que uma parte caiu sobre cidades, enquanto muitos teriam sido interceptados. Explosões foram ouvidas em Tel Aviv e Jerusalém.

Sirenes tocam por volta das 20h (horário local) em Tel Aviv, para alertar cidadãos: "continue a agir com responsabilidade e mantenha a calma, como tem feito até agora, e certifique-se de seguir as orientações. Somos fortes e podemos lidar com esse evento também", diz comunicado de Israel.