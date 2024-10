Hezbollah diz que ainda tem armas e munição para combater Israel

O porta-voz do Hezbollah, Mohammad Afif, disse, nesta quarta-feira (2), que o grupo extremista ainda possui combatentes, armas e munição para retaliar Israel.

O que aconteceu

Declaração do Hezbollah foi feita a repórteres no sul do Líbano. "Nós garantimos a vocês, o inimigo, que este é apenas o primeiro round (...) [o grupo está disposto a] sacrificar sangue e alma por nossa terra natal pela graça de Deus."