Corpo de líder do Hezbollah é retirado 'inteiro' de destroços, diz agência

Integrantes do grupo extremista Hezbollah retiraram o corpo do líder Hassan Nasrallah dos destroços do ataque que o matou na sexta-feira (27), afirmaram fontes médicas e de segurança à agência Reuters.

O que aconteceu

O corpo de Nasrallah estava "inteiro", segundo o reportado. O Hezbollah não divulgou informações a respeito de um funeral público do chefe do grupo.

O clérigo muçulmano Hassan Nasrallah, 64, liderava o Hezbollah desde 1992. Ele possuía laços estreitos com o Irã, país majoritariamente xiita. Com o apoio do Irã, Nasrallah organizou um grupo para lutar contra a ocupação israelense do Líbano em 1982, durante a guerra civil. O grupo evoluiu para o Hezbollah.