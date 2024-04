Ataque do Irã a Israel: o que se sabe até agora sobre a ofensiva iraniana

Como funciona o Domo de Ferro

O grau de eficácia do sistema é de 92%. Quando um foguete é lançado, ele é identificado quase que imediatamente.

Região da queda define se o foguete será interceptado. Se o sistema avaliar que o disparo atingirá uma área desabitada de Israel, o escudo antimísseis não faz nada para interceptar o ataque.

Se for cair em uma região povoada, o Domo de Ferro entra em ação. Neste caso, pelo menos dois mísseis israelenses são disparados para interceptar o foguete. A tecnologia também calcula para que o objeto não seja abatido sobre uma cidade ou uma área habitada.

Tecnologia desenvolvida em parceria

Sistema é caro e mantido com dinheiro dos EUA. Cada míssil interceptador do Domo de Ferro custa US$ 60 mil, e o dinheiro para financiar o complexo sistema de defesa vem do Congresso norte-americano.