Israel ataca fronteira entre Síria e Líbano e bloqueia tráfego de pessoas

Explosões próximas ao Aeroporto de Beirute

Ainda na madrugada de sexta-feira, várias explosões foram ouvidas nas proximidades do Aeroporto de Beirute, por volta da meia-noite no horário local (18h de quinta-feira, 3, no horário de Brasília).

Alvo do ataque israelense seria possível novo líder do Hezbollah. O jornalista Barak Ravid, do site Axios, afirmou no X (antigo Twitter) que duas fontes israelenses confirmaram que o alvo do novo ataque em Beirute seria Hashem Safieddine, provável sucessor do chefe do grupo extremista, Hassan Nasrallah, que foi morto em um ataque israelense na semana passada. Os ataques de hoje soaram semelhantes às explosões que mataram Nasrallah, conforme relatos de pessoas na região.

Hezbollah diz que Israel está atacando em vários pontos onde acredita que Safieddine está. Segundo o grupo, o "inimigo" não tem certeza sobre o paradeiro do possível sucessor de Nasrallah e, por isso, tem como alvo "muitas áreas suspeitas". Em publicação, o Hezbollah declarou que a ação ocorre como "retaliação às derrotas que sofre por parte" do grupo.

Fogo e muita fumaça. Imagens da Reuters mostraram uma enorme bola de fogo seguida por uma grande nuvem de fumaça subindo sobre os subúrbios ao sul de Beirute. Novo ataque ocorre depois que os militares israelenses emitiram um alerta de evacuação aos residentes de vários edifícios específicos no subúrbio de Bourj el Barajneh, no sul da capital libanesa.