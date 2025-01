Polícia investiga se atropelamento em Nova Orleans e explosão de Tesla têm ligação

Investigadores em Nova Orleans procuravam nesta quinta-feira o que motivou um veterano do Exército dos Estados Unidos a hastear uma bandeira do Estado Islâmico em sua caminhonete e atacar uma multidão de pessoas que festejavam o Ano Novo, matando 15 pessoas e ferindo outras 30 antes de morrer em um tiroteio com a polícia.

A investigação se concentrou em saber se o suspeito, Shamsud-Din Jabbar, 42 anos, cidadão norte-americano do Texas que já serviu no Afeganistão, teve ajuda no planejamento do ataque mortal em uma cidade que sediará o Super Bowl, a final do campeonato de futebol americano dos EUA, no próximo mês.

As autoridades do FBI disseram que também procuravam por ligações entre o ataque mortal e um incidente separado na quarta-feira, no qual um Tesla Cybertruck explodiu em chamas do lado de fora do Trump International Hotel em Las Vegas, poucas semanas antes do retorno do presidente eleito Donald Trump à Casa Branca em 20 de janeiro.