Após matar 12 pessoas, atirador é cercado e se suicida em Montenegro

Homem morreu no local. "Tentamos transportá-lo para um centro hospitalar, mas ele não resistiu aos ferimentos", acrescentou Scepanovic.

Entenda o caso

Uma briga teria precedido o ataque. Segundo o chefe de polícia, o homem discutiu com um cliente do estabelecimento com quem havia passado grande parte do dia consumindo bebidas alcoólicas.

Suspeito foi para casa, pegou uma pistola e voltou ao restaurante. No local, ele atirou contra quatro pessoas. Em seguida, foi a outros três endereços, onde matou membros da família Martinovic, um parente seu e duas crianças, de 10 e 13 anos.

O governo decretou três dias de luto no pequeno país de 630 mil habitantes. Autoridades policiais também afirmaram que o ataque a tiros não foi motivado por "confrontos entre grupos criminosos organizados".

Tiroteios em massa são relativamente raros em Montenegro. Apesar disso, em 2022, 11 pessoas, incluindo duas crianças e um atirador, foram mortos em um tiroteio em massa no país, e outras seis ficaram feridas.